Болгарские перцы «пятиминутки»: обалденная заготовка на зиму без лишней возни

Перец. Фото: соцсети

В этом салате нет лишних ингредиентов, все элементарно.

Болгарский перец сам по себе обладает мощным вкусом и ароматом, поэтому не стоит перегружать его ингредиентами, заготавливая на зиму.

Это рецепт отличается простотой исполнения и отсутствием сложного состава, при этом салат вкусный, нравится за столом всем.

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Ингредиенты:

  • Сладкий перец — 3 кг,
  • Вода — 1 л,
  • Растительное масло — 180 мл,
  • Уксус (9%) — 130 мл,
  • Соль — 2 ст. л.,
  • Сахарный песок — 250-300 г,
  • Лавровый лист — 3 шт.,
  • Гвоздика — 4 шт.,
  • Черный перец горошком — 20 шт.

Перец очистить и нарезать крупными дольками.

Для маринада в воду влить растительное масло, уксус, положить соль, сахар, лавровый лист, гвоздику и черный перец. Как только маринад закипит, вылить в сладкий перец.

После закипания состава, сразу уменьшить огонь и варить перцы на средних температурах 5 минут.

Разложить перец по стерилизованным банкам, а затем залить горячим маринадом.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».

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