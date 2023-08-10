Болгарские перцы «пятиминутки»: обалденная заготовка на зиму без лишней возни

Болгарский перец сам по себе обладает мощным вкусом и ароматом, поэтому не стоит перегружать его ингредиентами, заготавливая на зиму.
Это рецепт отличается простотой исполнения и отсутствием сложного состава, при этом салат вкусный, нравится за столом всем.
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Ингредиенты:
- Сладкий перец — 3 кг,
- Вода — 1 л,
- Растительное масло — 180 мл,
- Уксус (9%) — 130 мл,
- Соль — 2 ст. л.,
- Сахарный песок — 250-300 г,
- Лавровый лист — 3 шт.,
- Гвоздика — 4 шт.,
- Черный перец горошком — 20 шт.
Перец очистить и нарезать крупными дольками.
Для маринада в воду влить растительное масло, уксус, положить соль, сахар, лавровый лист, гвоздику и черный перец. Как только маринад закипит, вылить в сладкий перец.
После закипания состава, сразу уменьшить огонь и варить перцы на средних температурах 5 минут.
Разложить перец по стерилизованным банкам, а затем залить горячим маринадом.
Источник: Telegram-канал «Сытная порция».