Болгарские перцы «пятиминутки»: обалденная заготовка на зиму без лишней возни

Болгарский перец сам по себе обладает мощным вкусом и ароматом, поэтому не стоит перегружать его ингредиентами, заготавливая на зиму.

Это рецепт отличается простотой исполнения и отсутствием сложного состава, при этом салат вкусный, нравится за столом всем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: