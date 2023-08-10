Легкий и изысканный салат «Минус 5 кг» для стройняшек: помидоры, фета, зелень, авокадо

Салат «Минус 5 кг» - это вкуснятина для тех, кто заботится о фигуре. Впрочем, он очень вкусный и понравится всем.

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Этот салатик практически не надоедает. Можно готовить к ужину и к праздничному столу.

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Возьмите много любой зелени (хорошо салат, рукколу), помидор, авокадо, сыр фета, лук и кедровые орешки. Нарежьте, что нужно и смешайте. На заправку используйте оливковое масло, бальзамический соус, соль, перец.

Можно по вкусу выдавить лимонный сок и обойтись без бальзамического соуса.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»