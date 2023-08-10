«Кубанский» салат на зиму: огурцы, помидоры, капуста — делайте сразу много, это вкусно

«Кубанский» салат. Фото: соцсети

Закуска получается роскошной.

Салат на зиму «Кубанский» станет любимой заготовкой в вашем доме. Он аппетитный и простой.

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Ингредиенты:

  • Помидоры - 2 кг
  • Огурцы - 2 кг
  • Болгарский перец - 2 кг
  • Капуста - 2 кг
  • Лук - 1 кг
  • Петрушка - 1 пучок
  • Укроп - 1 пучок
  • Соль - 4 ст.л.
  • Сахар - 2 ст.л.
  • Уксус (9%) - 250 мл
  • Растительное масло - 500 мл

Капусту и зелень шинкуем, перец нарезаем соломкой, лук и огурцы - полукольцами, помидоры - небольшими кусочками. 

Складываем в кастрюлю, добавляем соль и сахар, хорошо перемешиваем, чтобы овощи пустили сок. Включаем огонь и доводим до кипения.

После закипания варим 10 минут, затем добавляем зелень, уксус, масло и варим еще 10 минут. Раскладываем по стерилизованным банкам.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».

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