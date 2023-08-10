«Кубанский» салат на зиму: огурцы, помидоры, капуста — делайте сразу много, это вкусно

Салат на зиму «Кубанский» станет любимой заготовкой в вашем доме. Он аппетитный и простой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты:
- Помидоры - 2 кг
- Огурцы - 2 кг
- Болгарский перец - 2 кг
- Капуста - 2 кг
- Лук - 1 кг
- Петрушка - 1 пучок
- Укроп - 1 пучок
- Соль - 4 ст.л.
- Сахар - 2 ст.л.
- Уксус (9%) - 250 мл
- Растительное масло - 500 мл
Капусту и зелень шинкуем, перец нарезаем соломкой, лук и огурцы - полукольцами, помидоры - небольшими кусочками.
Складываем в кастрюлю, добавляем соль и сахар, хорошо перемешиваем, чтобы овощи пустили сок. Включаем огонь и доводим до кипения.
После закипания варим 10 минут, затем добавляем зелень, уксус, масло и варим еще 10 минут. Раскладываем по стерилизованным банкам.
Источник: Telegram-канал «Сытная порция».