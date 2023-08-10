«Кубанский» салат на зиму: огурцы, помидоры, капуста — делайте сразу много, это вкусно

Салат на зиму «Кубанский» станет любимой заготовкой в вашем доме. Он аппетитный и простой.

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Ингредиенты:

Помидоры - 2 кг

Огурцы - 2 кг

Болгарский перец - 2 кг

Капуста - 2 кг

Лук - 1 кг

Петрушка - 1 пучок

Укроп - 1 пучок

Соль - 4 ст.л.

Сахар - 2 ст.л.

Уксус (9%) - 250 мл

Растительное масло - 500 мл

Капусту и зелень шинкуем, перец нарезаем соломкой, лук и огурцы - полукольцами, помидоры - небольшими кусочками.

Складываем в кастрюлю, добавляем соль и сахар, хорошо перемешиваем, чтобы овощи пустили сок. Включаем огонь и доводим до кипения.

После закипания варим 10 минут, затем добавляем зелень, уксус, масло и варим еще 10 минут. Раскладываем по стерилизованным банкам.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».