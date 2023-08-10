Кабачковые оладушки с сыром делаем каждый день: разламываешь — они аппетитно тянутся (топовый рецепт)

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Ингредиенты: кабачок - 2 шт., лук - 1/2 головки, соль - по вкусу, сушеный чеснок - по вкусу, молоко - 40 мл, яйцо - 1 шт., - кинза - по вкусу, петрушка - по вкусу, рисовая мука - 4 ст. л, сыр сулугуни - 100 г.

Сыр и кабачок натираем на терке, лук, зелень мелко шинкуем. Смешиваем все ингредиенты.

Жарим на раскаленной сковороде в масле с двух сторон, выкладывая ложкой. Количество масла определяем по своим предпочтениям. Можно немного капать на антипригарное покрытие, а можно использовать много, если боитесь нанести ущерб фигуре.

Источник: Telegram-канал «Есть или не есть?».