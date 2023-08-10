Как приготовить беляши «Минутка» без дрожжей: во рту тают, пупырчатые (простой рецепт)

Беляши. Фото: соцсети

Роскошные пирожки на все случаи жизни.

Чтобы приготовить мягкие беляши с пупырышками, совершенно не обязательно заводить дрожжевое тесто.

На теплом кефире эти пирожки получаются роскошными, а времени на них тратится минимум.

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Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка сахара
  • 300 миллилитра теплого кефира
  • 50 граммов сливочного масла
  • 500 граммов муки
  • 10 граммов разрыхлителя

Начинка:

  • 400 граммов фарша
  • 1 луковица
  • Зелень
  • Специи

Соединить все ингредиенты на тесто, замесить, накрыть полотенцем, в это время сделать начинку.

Разделить тесто на 10 равных частей, выложить на каждую лепешку начинку, сформировать беляши, жарить на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.

Во время жарки поливать маслом каждый беляш, чтобы получились пупырышки.

Источник: Telegram-канал «Мир рецептов. Домашние хитрости»

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