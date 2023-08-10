Как приготовить беляши «Минутка» без дрожжей: во рту тают, пупырчатые (простой рецепт)

Чтобы приготовить мягкие беляши с пупырышками, совершенно не обязательно заводить дрожжевое тесто.

На теплом кефире эти пирожки получаются роскошными, а времени на них тратится минимум.

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Ингредиенты:

1 яйцо

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка сахара

300 миллилитра теплого кефира

50 граммов сливочного масла

500 граммов муки

10 граммов разрыхлителя

Начинка:

400 граммов фарша

1 луковица

Зелень

Специи

Соединить все ингредиенты на тесто, замесить, накрыть полотенцем, в это время сделать начинку.

Разделить тесто на 10 равных частей, выложить на каждую лепешку начинку, сформировать беляши, жарить на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.

Во время жарки поливать маслом каждый беляш, чтобы получились пупырышки.

Источник: Telegram-канал «Мир рецептов. Домашние хитрости»