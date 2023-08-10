Как приготовить беляши «Минутка» без дрожжей: во рту тают, пупырчатые (простой рецепт)

Чтобы приготовить мягкие беляши с пупырышками, совершенно не обязательно заводить дрожжевое тесто.
На теплом кефире эти пирожки получаются роскошными, а времени на них тратится минимум.
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Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 чайная ложка соли
- 1 чайная ложка сахара
- 300 миллилитра теплого кефира
- 50 граммов сливочного масла
- 500 граммов муки
- 10 граммов разрыхлителя
Начинка:
- 400 граммов фарша
- 1 луковица
- Зелень
- Специи
Соединить все ингредиенты на тесто, замесить, накрыть полотенцем, в это время сделать начинку.
Разделить тесто на 10 равных частей, выложить на каждую лепешку начинку, сформировать беляши, жарить на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.
Во время жарки поливать маслом каждый беляш, чтобы получились пупырышки.
Источник: Telegram-канал «Мир рецептов. Домашние хитрости»