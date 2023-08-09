Все укладываем слоями, сверху украшаем грибочками и зеленью: готовим вкуснейший салат «Полянка» — все гоняются за этим рецептом

Способ приготовления: Куриное филе, овощи и яйца отварить. Филе нарезать соломкой. Яйца натереть на мелкой терке. Грецкий орех мелко порубить. Чернослив порубить. Картофель и морковь натереть на крупной. Выкладываем салат слоями, каждый промажем майонезом. 1-й слой — яйца, 2-й — куриное филе, 3-й — орехи с чесноком, 4-й — картофель, 5-й — зеленый лук, 6-й — чернослив с орехами, 7-й — морковь. Каждый слой промазываем майонезом. Сверху салат можно украсить грибами и зеленью.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»