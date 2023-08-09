Кушаем на ночь, и не стыдно: кабачковые бочонки с курочкой внутри — сочно, но не жирно

Кабачковые бочонки. Фото: соцсети

Никаких голубцов и перцев вы не захотите.

Кабачковые бочонки с начинкой станут хитом вашего стола. Они вполне могут потеснить по популярности фаршированные перцы и голубцы.

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Ингредиенты:

  • Кабачки – 2-3 шт.
  • Филе куриного бедра – 300 г
  • Томат – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Зелень (любая)
  • Соль/перец
  • Сыр – 100-120 г

Кабачки разрезать поперек на несколько частей, вынуть мякоть, оставив донышко. Получатся этакие бочонки из овощей.

Все для начинки измельчить в блендере (но не в пюре).

Заполнить бочонки из кабачков начинкой. Положить на противень и в духовку. Запекать на 180 градусах 40-60 минут.

В конце посыпать тертым сыром и поставить в печь на пару минут.

Источник: Telegram-канал «Мир рецептов. Домашние хитрости»

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