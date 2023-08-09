Кушаем на ночь, и не стыдно: кабачковые бочонки с курочкой внутри — сочно, но не жирно

Кабачковые бочонки с начинкой станут хитом вашего стола. Они вполне могут потеснить по популярности фаршированные перцы и голубцы.
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Ингредиенты:
- Кабачки – 2-3 шт.
- Филе куриного бедра – 300 г
- Томат – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Зелень (любая)
- Соль/перец
- Сыр – 100-120 г
Кабачки разрезать поперек на несколько частей, вынуть мякоть, оставив донышко. Получатся этакие бочонки из овощей.
Все для начинки измельчить в блендере (но не в пюре).
Заполнить бочонки из кабачков начинкой. Положить на противень и в духовку. Запекать на 180 градусах 40-60 минут.
В конце посыпать тертым сыром и поставить в печь на пару минут.
Источник: Telegram-канал «Мир рецептов. Домашние хитрости»