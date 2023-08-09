Как убрать все кости из селедки — пошаговая инструкция: 5 минут, и филе готово

Как легко и просто за два щелчка убрать все косточки из селедки, даже самые мелкие. Следуем пошаговой инструкции: всего 5-10 минут, и филе готово. Теперь не нужно часами чистить рыбу. Легкие манипуляции удалят все косточки до одной. Для этого понадобятся пакет и разделочная доска для рыбы.

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Кладем доску в пакет, а сверху рыбу. Отрезаем часть с головы, затем вспарываем брюшко и извлекаем внутренности. Далее откладываем селедку на тарелку. Снимаем пакет с доски, оставляя внутри все лишние отходы.

Затем промываем сельдь под водой. Берем рыбу указательным и большим пальцами, подцепляя хребет и ребра (2–3 с одной стороны и столько же — с другой).

Помогая себе большим пальцем, вынимаем хребет по всей длине рыбы, а в конце отрезаем его у хвоста.

Следуя этой технике, одним движением убираем все мелкие косточки в рыбе. Филе сельди готово. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by