Сочные куриные котлеты с картошкой — не нужен даже гарнир

Многие считают, что из мяса курицы сложно приготовить сочные котлеты. Это не так. Просто возьмите 1 кг курицы, 4 картофелины, 2 луковицы, специи, 20 г сливочного масла, 1 ст.л. сметаны, 1 яйцо, мука.

Измельчите сырую картошку с луком в блендере и смешайте с куриным фаршем. Добавьте размягченное масло, яйцо и немного муки.

Далее сформируйте котлеты и пожарьте на сковородке привычным способом. Получается сочное блюдо, не требующее гарнира. Некоторые их также делают на пару.

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