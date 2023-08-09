Салат с корейской морковкой и курочкой, который взорвал директ: не сможете остановиться

Салат. Фото: соцсети

Эта закуска подойдет и на каждый день, и на праздничный стол.

От этого салата в восторге фуд-блогеры. Они пишут, что их директы взрываются от благодарности пользователей.

Хозяйкам нравится простота его приготовления и, конечно же, отличный вкус.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Фасоль отварная – 220 г
  • Корейская морковь – 150 г
  • Укроп – 1/2 пучка
  • Зеленый лук – полпучка
  • Соль – по вкусу
  • Майонез – по вкусу

Курицу варим в соленой воде, остужаем, делим на волокна. Фасоль либо варим до готовности и остужаем, либо используем консервированную.

Зелень шинкуем. Соединяем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки»

Читайте также