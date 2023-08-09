Салат с корейской морковкой и курочкой, который взорвал директ: не сможете остановиться

От этого салата в восторге фуд-блогеры. Они пишут, что их директы взрываются от благодарности пользователей.
Хозяйкам нравится простота его приготовления и, конечно же, отличный вкус.
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Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Фасоль отварная – 220 г
- Корейская морковь – 150 г
- Укроп – 1/2 пучка
- Зеленый лук – полпучка
- Соль – по вкусу
- Майонез – по вкусу
Курицу варим в соленой воде, остужаем, делим на волокна. Фасоль либо варим до готовности и остужаем, либо используем консервированную.
Зелень шинкуем. Соединяем все ингредиенты и заправляем майонезом.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки»