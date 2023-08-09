Салат с корейской морковкой и курочкой, который взорвал директ: не сможете остановиться

От этого салата в восторге фуд-блогеры. Они пишут, что их директы взрываются от благодарности пользователей.

Хозяйкам нравится простота его приготовления и, конечно же, отличный вкус.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Фасоль отварная – 220 г

Корейская морковь – 150 г

Укроп – 1/2 пучка

Зеленый лук – полпучка

Соль – по вкусу

Майонез – по вкусу

Курицу варим в соленой воде, остужаем, делим на волокна. Фасоль либо варим до готовности и остужаем, либо используем консервированную.

Зелень шинкуем. Соединяем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки»