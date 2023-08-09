Вах, как вкусно! Готовим перцы по-грузински на зиму: хмели-сунели делают что-то невероятное

Перцы по-грузински станут вашими любимыми заготовками. Они ароматные и очень вкусные, простые в исполнении.

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Ингредиенты: 1 кг болгарского перца, 1 шт. острого перца, 1 головка чеснока, 1 пучок петрушки, 5 ст. ложек растительного масла, 1/2 ч. ложки черного молотого перца, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка хмели-сунели, 4 ст. ложки уксуса 9%.

Очищаем сладкие перцы, разрезаем вдоль на 5-6 частей болгарский перец. Острый перец нарезаем полукольцами. Чеснок выдавливаем через пресс. Соединяем овощи и специи, все кроме уксуса.

Даем постоять час при комнатной температуре, перемешивая через каждые 15 минут. Затем варим 10 минут, постоянно помешивая.

Добавляем уксус, провариваем еще 5 минут. Раскладываем по банкам и закатываем.

Источник: Telegram-канал «Мир рецептов. Домашние хитрости».