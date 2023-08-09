Утренний бутербродик кушаем только с кабачковым паштетом: какая вкуснотища — готовим так

Вы забудете про колбасу, ветчину, мягкий сыр и прочие намазки, когда попробуете делать бутерброды с кабачковым паштетом. Это очень вкусно, аппетитно и некалорийно. Обязательно приготовьте!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты:

Кабачок молодой – 250-300 граммов

Морковь – 100 граммов

Лук-репка – 100 граммов

Масло подсолнечное рафинированное для обжарки – 1 столовая ложка

Соль и перец – по вкусу

Чеснок – 1-2 зубчика

Петрушка – пучок

Оливковое масло – 40 граммов

Кабачок и морковь натираем на терке, откладываем. Головку лука мелко шинкуем ножом и поджариваем, пока не станет полупрозрачным. В этот момент бросаем тертую морковку, размешиваем и тушим вместе минут пять.

Далее кладем в сковороду кабачок. Готовим вместе, помешивая, еще минут пятнадцать.

Чеснок пропускаем через чеснокодавку, бросаем в сковороду к овощам, солим и перчим.

Перекладываем тушеные овощи в блендер, бросаем измельченную петрушку, вливаем оливковое масло и пробиваем до однородности.

Ставим в холодильник не менее, чем на 2 часа. Намазываем на гренки или хлеб.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция»