Салат «Застольный» с кукурузой, сыром и яйцом — готовим за 5 минут: едим и худеем, легчайший

Готовим салат «Застольный» по рецепту наших бабушек из СССР — едим и худеем, легчайший. Эта закуска идеально подойдет для тех, кто не любит переедать и встает из-за стола с чувством легкого голода. На ужин или перекус этот салат станет идеальным блюдом.

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Берем 200 г пекинской капусты, 2 яйца, 80 г твердого сыра, 140 г кукурузы, 2 огурца, 3 ст. л. сметаны или йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы.

Как готовить?

Для начала отвариваем яйца вкрутую. Затем трем сыр на крупной терке, шинкуем пекинскую капусту, измельчаем яйца с огурцами и добавляем кукурузу. Смешиваем сметану с горчицей и заправляем салат. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru