Старый кореец научил делать настоящую капусту по-корейски: теперь все умоляют этот рецепт

Аромат капусты по-корейски просто сводит с ума и заставляет съесть еще совсем немножко. Обязательно попробуйте это блюдо корейской национальной кухни, которым они так гордятся.
Тут радует одно - капуста низкокалорийна и не вредит фигуре. А вот настроение повышает изрядно! Роскошный и простой рецепт нравится всем!
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Ингредиенты:
- Капуста — 1/2 крупного кочана,
- Морковь — 1 штука,
- Чеснок — 4–5 зубчиков,
- Кориандр — по вкусу,
- Перец горошком — по вкусу,
- Масло растительное — 5 столовых ложек,
- Уксус 9 % — 1 столовая ложка,
- Соль по вкусу,
- Зелень — по желанию.
Свежую капусту острым ножом шинкуем в виде квадратиков, натираем морковку, измельчаем чеснок, рубим зелень. Все смешиваем и кладем перец с кориандром.
Выливаем пять столовых ложек масла на сковородку и хорошенько прогреваем, вливаем в него ложку уксуса и быстро заливаем наши овощи. Также быстро все размешиваем, чтобы не припеклось с одного места. Солим по вкусу, размешиваем.
Оставляем нашу вкуснейшую закуску по-корейски в холодильнике не менее, чем на пару часов. Она пропитается и станет невероятной.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки»