Старый кореец научил делать настоящую капусту по-корейски: теперь все умоляют этот рецепт

Вкусная капуста по-корейски. Фото: соцсети

Вы не сможете устоять перед этой аппетитной закуской.

Аромат капусты по-корейски просто сводит с ума и заставляет съесть еще совсем немножко. Обязательно попробуйте это блюдо корейской национальной кухни, которым они так гордятся.

Тут радует одно - капуста низкокалорийна и не вредит фигуре. А вот настроение повышает изрядно! Роскошный и простой рецепт нравится всем!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • Капуста — 1/2 крупного кочана,
  • Морковь — 1 штука,
  • Чеснок — 4–5 зубчиков,
  • Кориандр — по вкусу,
  • Перец горошком — по вкусу,
  • Масло растительное — 5 столовых ложек,
  • Уксус 9 % — 1 столовая ложка,
  • Соль  по вкусу,
  • Зелень — по желанию.

Свежую капусту острым ножом шинкуем в виде квадратиков, натираем морковку, измельчаем чеснок, рубим зелень. Все смешиваем и кладем перец с кориандром.

Выливаем пять столовых ложек масла на сковородку и хорошенько прогреваем, вливаем в него ложку уксуса и быстро заливаем наши овощи. Также быстро все размешиваем, чтобы не припеклось с одного места. Солим по вкусу, размешиваем.

Оставляем нашу вкуснейшую закуску по-корейски в холодильнике не менее, чем на пару часов. Она пропитается и станет невероятной.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки»

Читайте также