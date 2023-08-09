Приготовим аппетитный капустный пирог без муки и страха за фигуру: скрепляется тающим сыром

Пироги у многих прочно ассоциируются с чем-то калорийным. И зря! Есть рецепты овощные и низкокалорийные, при этом невероятно вкусные.

Вы наверняка оцените этот вариант капустного пирога. Кусочки овоща в нем склеятся аппетитно расплавленным сыром. Ешьте его хоть на ночь! Ваша совесть будет чиста, а в животе останется приятная легкость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты:

белокочанная капуста — 200 г,

яйцо — 1 шт.,

легкий сыр — 20 г,

чеснок — 1 зубчик,

соль, перец,

зелень для украшения.

Нашинковать капусту. Помять руками, чтобы она стала сочнее. Вбить яйцо, посолить и поперчить, перемешать. Добавить тертый сыр. Перемешать.

Выложить смесь на разогретую сковороду, слегка смазанную маслом. Обжарить с обеих сторон до готовности. При подаче посыпать зеленью.

Источник: Telegram-канал «Мир рецептов. Домашние хитрости».