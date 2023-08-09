Рецепт вкуснейшей кабачковой пиццы без теста: любители драников оценят — просто восторг

Кабачковая пицца — это отличная альтернатива известному итальянскому блюду на тесте. Здесь мы будем использовать всего 3 ложки муки, чтобы скрепить основу для кабачков. Так что ешьте эту вкуснятину, не опасаясь за фигуру.
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Ингредиенты:
- Кабачок — 1–2 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3 ст. л.
- Соль/перец
- Кетчуп или томатный соус
- Ветчина, грибочки, томаты (начинка, которую вы любите)
- Сыр — 50 г.
Кабачок натереть, отжать. Добавить яйцо, муку, соль, перец. Получившуюся смесь распределить по сковороде и обжарить одним большим драником с двух сторон до румяной корочки.
Смазать получившийся кабачковый блин кетчупом или томатной пастой, выложить любимую начинку, посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой, готовить до момента, когда сыр расплавится.
Источник: Telegram-канал «Мир рецептов. Домашние хитрости».