Обязательно замочить: как правильно варить кукурузу (секрет жителей Геленджика)

Многие не понимают, почему на море кукуруза такая вкусная, а когда варишь ее дома, получается полная ерунда. На самом деле жители Сочи, Анапы и Геленджика знают некоторые кулинарные тонкости, от которых простые зерна становятся вкуснейшими.

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Очистите початки от листьев и замочите обязательно в воде на 30 минут, так кукуруза станет гораздо мягче.

Поставьте на плиту кастрюлю, доведите воду до кипения и бросьте в нее немного сливочного масла. Варите початки 20 минут, за 5 минут до готовности посолите.

Воду слейте, кукурузу в кастрюле накройте крышкой и полотенцем и оставьте еще на 20 минут. Такая кукуруза будет невероятно вкусной, мягкой и сладкой!

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад».