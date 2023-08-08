Шикарно вкусное блюдо, обойдется в копейки: готовим «пьяные» абрикосы — идеальны с мороженым, йогуртом и в выпечке

Приготовление: Смешать воду, вино и сахар в небольшой широкой кастрюле. Поставить на маленький огонь — до полного растворения сахара. Выложить абрикосы (половинки). Варить около минуты, затем выложить ванилин и листья мяты. Варить еще 1–2 минуты. Дать настояться 3–5 часов. При подаче сироп процедить. Подавать с йогуртом или мороженым. Очень хорошо класть в сладкие пироги и торты.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»