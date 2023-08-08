Вкус и подача как в ресторане, а обойдется в копейки: готовим суп из минтая с манкой и зеленым луком — легкий, идеален в жару

Попробуйте приготовить суп из минтая с манной крупой и зеленью. Он легкий, идеален в жаркую погоду, когда совершенно не хочется мяса и бульонов из него.

Семья будет довольна. И бюджет не пострадает. Продукты довольно простые и доступные по цене.

Ингредиенты: минтай — 400 г, крупа манная — 25 г, картофель — 300 г, морковь — 100 г, лук репчатый — 100 г, лук зеленый — 30 г, чеснок — 2 зубчика, лавровый лист — 2 шт., перец черный молотый, соль, масло растительное.

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