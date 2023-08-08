Вкус и подача как в ресторане, а обойдется в копейки: готовим суп из минтая с манкой и зеленым луком — легкий, идеален в жару

Попробуйте приготовить суп из минтая с манной крупой и зеленью. Он легкий, идеален в жаркую погоду, когда совершенно не хочется мяса и бульонов из него.
Семья будет довольна. И бюджет не пострадает. Продукты довольно простые и доступные по цене.
Ингредиенты: минтай — 400 г, крупа манная — 25 г, картофель — 300 г, морковь — 100 г, лук репчатый — 100 г, лук зеленый — 30 г, чеснок — 2 зубчика, лавровый лист — 2 шт., перец черный молотый, соль, масло растительное.
Способ приготовления: 1. Нарезаем тушку минтая кусочками. Затем каждый кусочек разрезаем пополам. Складываем кусочки рыбы в кастрюлю, заливаем 1,5 л воды и доводим до кипения. Манку заливаем 100 мл холодной воды и оставляем на 15–20 минут. 2. Картофель нарезаем тонкими пластинками, отправляем в кастрюлю и варим суп 5 минут. Режем лук и морковь, шинкуем зеленый лук. Чеснок нарезаем небольшими кусочками. В сковороде обжариваем репчатый лук с морковью 5–7 минут. 3. Добавляем зеленый лук, чеснок и черный перец. Все перемешиваем и обжариваем, добавляем в кастрюлю. После добавления овощей вливаем манную крупу с водой, все время помешивая. Как только манка и овощи будут готовы, снимаем кастрюлю с огня. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»