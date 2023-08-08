Муж и дети потребуют добавки: так картошка получится на миллион — жарьте ее только на этом масле

Многие хозяюшки признаются, что каждую неделю готовят картошку. Однако не все знают, как правильно жарить и варить этот овощ. Его добавляют в супы, салаты и готовят в качестве гарнира. Фудблогер Олеся Воронова рассказала об ошибках, которые часто совершаются при приготовлении жареной картошки. Если делать все правильно, то родные будут просить добавки.
По словам эксперта, важно тщательно помыть клубни и убрать всю кожуру, так как она может быть горькой. Также необходимо правильно порезать картошку. Если ломтики будут толстыми, то они могут не прожариться, а слишком тонкие слайсы рискуют стать пересушенными. Самый идеальный размер ломтиков — 0,5 см. Они прожарятся, а также будут мягкими и ароматными.
Фудблогер подчеркнула, что жарить картошку надо на правильном масле, которое переносит высокую температуру.
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«Подходящими вариантами являются растительное, арахисовое или кукурузное масло. Масло должно быть достаточно горячим, чтобы картошка образовала золотистую корочку снаружи и была мягкой внутри. Если масло недостаточно горячее, картошка будет впитывать его и станет жирной и несвежей», — раскрыла секрет Воронова.
Также есть способ, как добиться золотистого цвета с двух сторон. Для этого картофель надо 10-15 минут жарить на каждой стороне, но время может варьироваться в зависимости от толщины ломтиков. И наконец-то важно добавлять определенное количество специй, чтобы не перебить вкус картошки. Поэтому важно не переусердствовать с солью, перцем и приправами, пишет портал «А теперь внимание!».