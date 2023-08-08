Муж и дети потребуют добавки: так картошка получится на миллион — жарьте ее только на этом масле

По словам эксперта, важно тщательно помыть клубни и убрать всю кожуру, так как она может быть горькой. Также необходимо правильно порезать картошку. Если ломтики будут толстыми, то они могут не прожариться, а слишком тонкие слайсы рискуют стать пересушенными. Самый идеальный размер ломтиков — 0,5 см. Они прожарятся, а также будут мягкими и ароматными.

Фудблогер подчеркнула, что жарить картошку надо на правильном масле, которое переносит высокую температуру.

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«Подходящими вариантами являются растительное, арахисовое или кукурузное масло. Масло должно быть достаточно горячим, чтобы картошка образовала золотистую корочку снаружи и была мягкой внутри. Если масло недостаточно горячее, картошка будет впитывать его и станет жирной и несвежей», — раскрыла секрет Воронова.

Также есть способ, как добиться золотистого цвета с двух сторон. Для этого картофель надо 10-15 минут жарить на каждой стороне, но время может варьироваться в зависимости от толщины ломтиков. И наконец-то важно добавлять определенное количество специй, чтобы не перебить вкус картошки. Поэтому важно не переусердствовать с солью, перцем и приправами, пишет портал «А теперь внимание!».