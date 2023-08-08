Обожаем эту корейскую капусту «пятиминутку»: готовим весь сезон и все время хочется (простой рецепт)

Вкусная капуста по-корейски. Фото: соцсети

Эта закуска всегда уходит со стола первой.

Очень простой и быстрый рецепт корейской капусты станет вашим любимым. Ваши друзья и родственники будут умолять дать им его.

Закуска очень вкусная, ее можно есть просто с хлебом хоть каждый день, не надоест.

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Ингредиенты:

  • Капуста – половинка крупного кочана
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 4-5 зуб.
  • Кориандр – по вкусу
  • Перец горошком – по вкусу
  • Масло растительное – 5 ст. ложек
  • Уксус 9 % – 1 ст. ложка
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Капусту рубим в виде квадратиков, натираем морковку, измельчаем чеснок и зелень, кладем перец, кориандр.

Масло нагреваем на плите, вливаем в него уксус и заправляем данным составом капусту. Солим, размешиваем, оставляем на пару часов настаиваться в холодильнике.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки»

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