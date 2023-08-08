Обожаем эту корейскую капусту «пятиминутку»: готовим весь сезон и все время хочется (простой рецепт)

Очень простой и быстрый рецепт корейской капусты станет вашим любимым. Ваши друзья и родственники будут умолять дать им его.

Закуска очень вкусная, ее можно есть просто с хлебом хоть каждый день, не надоест.

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Ингредиенты: