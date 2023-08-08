Добавьте этот продукт в закваску — блины получатся нежнейшими: тончайшие, едим губами

Что нужно добавить в закваску, чтобы блины получились нежными и тончайшими — просто пальчики оближешь, едим губами. Популярный рецепт из СССР, о котором помнят процентов 5, не больше. За основу берем рисовую муку и яйца.
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Берем 2,5 стакана молока, 1 стакан рисовой муки, 2 яйца, 30 мл растительного масла, 2 ст.л. сахара, 1 щепотку соли, 1 щепотку соды.
Как готовить?
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Взбиваем венчиком яйца с сахаром, вливаем молоко с маслом, все хорошенько перемешиваем и добавляем соль с содой. Далее всыпаем рисовую муку и снова взбиваем тесто.
Смазываем масло и прогреваем сковороду. Затем обжариваем тонкие блинчики. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru