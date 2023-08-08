Болгарский перец, крабовые палочки, сыр, томат, чипсы: делаем салат, от которого все в восторге!

Вкусный и оригинальный салат можно приготовить из простого набора продуктов: крабовых палочек, перца сладкого, томата и сыра. Изюминка закуски — подача на чипсах.

Впрочем, если вы делаете эту вкуснятину на каждый день, то чипсы можете просто разложить по верху.

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Ингредиенты:

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Болгарский перец — 1 шт.,

Крабовые палочки — 1 пачка,

Помидор — 2 штуки без семян,

Яйцо — 2 штуки,

Сыр — 150 граммов,

Чипсы,

Майонез.

Яйца сварить, у томатов вычистить семена с жидкостью. Все нарезать, а сыр натереть. Заправить майонезом.

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Перед подачей выложить салат на чипсы. Получается очень эффектно.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».