Болгарский перец, крабовые палочки, сыр, томат, чипсы: делаем салат, от которого все в восторге!

Вкусный и оригинальный салат можно приготовить из простого набора продуктов: крабовых палочек, перца сладкого, томата и сыра. Изюминка закуски — подача на чипсах.
Впрочем, если вы делаете эту вкуснятину на каждый день, то чипсы можете просто разложить по верху.
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Ингредиенты:
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- Болгарский перец — 1 шт.,
- Крабовые палочки — 1 пачка,
- Помидор — 2 штуки без семян,
- Яйцо — 2 штуки,
- Сыр — 150 граммов,
- Чипсы,
- Майонез.
Яйца сварить, у томатов вычистить семена с жидкостью. Все нарезать, а сыр натереть. Заправить майонезом.
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Перед подачей выложить салат на чипсы. Получается очень эффектно.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».