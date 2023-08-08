Быстрая кабачковая икра на зиму и сейчас поесть: запечь овощи, пробить блендером — проще нет

Проще этой кабачковой икры вы вряд ли найдете, при этом вкус у закуски столь же великолепный. А если есть возможность не тратить силы и время, то зачем это делать?
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Ингредиенты:
- Баклажаны или кабачки — 1 кг,
- Морковь — 2 крупные штуки,
- Болгарский перец — 3 штуки,
- Репчатый лук — 2 головки,
- Томаты — 6 средних,
- Соль,
- Перец,
- Растительное масло.
Все овощи нарезаем произвольно, можно крупно. Солим и перчим по вкусу. Вливаем растительное масло, кладем чеснок и хорошо перемешиваем.
Перекладываем на противень, можно застелить сверху фольгой. Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов около 1 часа.
Пробиваем блендером до однородности. Получаем 2 литровые баночки икры. Храним в холодильнике не больше недели.
Если заготовка делается на зиму, то кипятим икру минут 10, добавляем столовую ложку уксуса. Раскладываем по стерильным баночкам, закручиваем стерильные крышки.
Источник: Telegram-канал «Домашние советы».