Быстрая кабачковая икра на зиму и сейчас поесть: запечь овощи, пробить блендером — проще нет

Проще этой кабачковой икры вы вряд ли найдете, при этом вкус у закуски столь же великолепный. А если есть возможность не тратить силы и время, то зачем это делать?

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Ингредиенты:

Баклажаны или кабачки — 1 кг,

Морковь — 2 крупные штуки,

Болгарский перец — 3 штуки,

Репчатый лук — 2 головки,

Томаты — 6 средних,

Соль,

Перец,

Растительное масло.

Все овощи нарезаем произвольно, можно крупно. Солим и перчим по вкусу. Вливаем растительное масло, кладем чеснок и хорошо перемешиваем.

Перекладываем на противень, можно застелить сверху фольгой. Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов около 1 часа.

Пробиваем блендером до однородности. Получаем 2 литровые баночки икры. Храним в холодильнике не больше недели.

Если заготовка делается на зиму, то кипятим икру минут 10, добавляем столовую ложку уксуса. Раскладываем по стерильным баночкам, закручиваем стерильные крышки.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».