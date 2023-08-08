Просто добавьте этот ингредиент в котлеты из кабачков — станут еще вкуснее: главный рецепт на август

Все дачники задаются вопросом — куда пристраивать кабачки. Так что главным рецептом августа вполне могут стать идеи блюд с этим продуктом. К примеру, можно побаловать домашних котлетами из кабачков и картофеля.

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Берем 2 кабачка, 1 морковь, 1 картофелину, 10 г зеленого лука, 2 ст.л. муки, 2 яйца, специи.

Как готовить?

На крупной терке нужно натереть кабачки, затем отжать получившуюся массу от лишнего сока. Далее трем картофель и морковь, мелко шинкуем зеленый лук. Затем смешиваем все ингредиенты. Лепим котлеты, можно обвалять их в панировке. После отправляем котлетки на сковороду, обжариваем с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru