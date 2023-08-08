Вкуснее лечо не пробовали: добавили зелень и обалдели — что-то нереальное и так просто

Лечо становится особенно вкусным, если его приготовить с зеленью. Эту заготовку вы оцените за аппетитность и простоту исполнения.

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Ингредиенты: 1700 граммов томатов, 1000 граммов болгарского перца очищенного, 150 граммов сахарного песка, 1,5 столовые ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла, большой пучок петрушки свежей, 1 головка чеснока, 1/2 уксусной эссенции, 1 лавровый лист, душистый перец, острый перец (по желанию).

Помидоры перекручиваем на мясорубке и ставим на плиту вариться, готовим полчаса после закипания вместе с лаврушкой и душистым перцем.

Нарезаем на продольные кусочки болгарский перец. Добавляем к помидорам соль, сахарный песок и рафинированное масло, перемешиваем. Кладем сюда же перец болгарский кусочками, варим после закипания минут 10.

Кладем также в состав рубленную зелень петрушки, варим еще минут 5. Добавляем рубленный чеснок, вливаем эссенцию.

Не выключая медленный огонь, раскладываем лечо по простерилизованным банкам, закрываем стерильными крышками, переворачиваем верх дном, укрываем до полного остывания.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».