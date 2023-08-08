Как приготовить домашний майонез без всякой химии — очень вкусно и просто: масло, яйцо, горчица, сахар, соль

Многие хозяйки сейчас отказываются от употребления в пищу майонеза из-за сомнительности его состава. Однако в чистом виде ничего криминального в нем нет: растительное масло, яйцо, горчица, уксус, соль, сахар.

Если вы не хотите есть майонез с крахмалом, усилителями вкуса, красителями и консервантами, то просто делайте его дома. Рецепт соуса очень простой, вы справитесь с ним буквально за минуту.

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В чашу блендера выбейте яйцо комнатной температуры, добавьте по вкусу соль (примерно половина чайной ложки), 1 чайную ложку сахара, половину чайной ложки горчицы, 1 чайную ложку уксуса столового 9%, 180 миллилитров растительного масла.

Взбейте, пока майонез не примет привычную густую текстуру.

Источник: Telegram-канал «Кулинарный гуру».