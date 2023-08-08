Как вкусно и сочно пожарить куриное филе без вреда для фигуры: трюк с пергаментом, масла — ноль

Многие любят куриное филе не только за его вкус, но и диетические свойства. Но при жарке они теряются из-за обилия жира. Если же мякоть готовить без масла на антипригарной сковороде, оно получается сухим.

Казалось бы, безвыходная ситуация, но выход на самом деле есть.

Воспользуйтесь методом готовки в пергаменте и вы получите на выходе сочную вкусную мякоть курицы без капли жира!

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Замаринуйте мякоть курочки любимым способом. Например, можно обвалять в измельченном чесноке, копченой паприке и перце или просто в приправе для курицы. Выдержите 30-50 минут.

Заверните каждый кусочек курицы в пергаментную бумагу и отправьте на разогретую сковороду. Жарьте с каждой стороны по 7 минут. Эта курочка вам точно понравится!

Источник: Telegram-канал «Кулинарный гуру».