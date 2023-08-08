Рулетики из кабачков с творожным сыром - вкуснейшая закуска как на праздник, так и на пикник

На дачах созревают кабачки, а значит надо придумать - что оригинальное можно приготовить из этого овоща.

Возьмите 400 г кабачков, 160 г творожного сыра, 1 ст.л. сметаны, 1 зубчик чеснока, 4 веточки укропа, специи.

Кабачки порежьте тонкими слайсами и обжарьте на растительном масле на сковородке. Для заправки смешайте в отдельной тарелке творожный сыр, сметану, рубленый укроп с чесноком и специи.

Готовые кабачки начините начинкой и закатайте в рулетики. Получится невероятно вкусно и нежно.

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