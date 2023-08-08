Делаем тот самый болгарский салат с баклажанами на зиму: в СССР обожали (на закуску, на хлебушек, с картошкой)

Этот зимний болгарский салат готовили во времена СССР в каждом доме. Рецепт, что называется, ходовой и донельзя простой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Болгарский салат можно подавать к столу в качестве аппетитной закуски, делать из него вкуснейшую намазку, брать с собой на пикник. Он всегда пользуется популярностью за любым столом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты: томаты - 3 кг, баклажаны - 2 кг, перец сладкий - 2 кг, лук - 1 кг, морковь - 300 г, чеснок - 1 головка, масло растительное - 200 г, уксус 9% - 100 мл, соль - по вкусу, сахар - 100 г, перец черный молотый - 0,5 ч.л., перец горький - 1/5 стручка.
Помидоры, перец чили, морковку, чеснок прокручиваем в мясорубке. Баклажаны рубим на кусочки в виде небольших кубиков.
Перец нарезаем соломкой, а лук в виде перьев.
Смешиваем все овощи. Вводим в состав сахар, соль, уксус, перец и растительное масло. Ставим на плиту, ждем, когда состав закипит. Тушим 40 минут.
Раскладываем салатик в сухие стерильные баночки, закрываем крышками.
Источник: Telegram-канал «Заготовки».