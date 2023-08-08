Делаем тот самый болгарский салат с баклажанами на зиму: в СССР обожали (на закуску, на хлебушек, с картошкой)

Этот зимний болгарский салат готовили во времена СССР в каждом доме. Рецепт, что называется, ходовой и донельзя простой.

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Болгарский салат можно подавать к столу в качестве аппетитной закуски, делать из него вкуснейшую намазку, брать с собой на пикник. Он всегда пользуется популярностью за любым столом.