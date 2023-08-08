Делаем вкусную намазку на хлеб из плавленого сыра: пробиваем с зеленью и чесноком (всегда хочется)

Запомните этот рецепт, он вас спасет не 1 раз. Вкуснейшие брускетты с этой простой и очень вкусной намазкой порадуют вас на завтрак, в случае, если нагрянули гости и даже на праздник.

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Ингредиенты:

Плавленый сырок – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Укроп

Соль, перец – по вкусу

Сливочное масло – 40 г

Майонез – 2-3 ст.л

Ингредиенты пробить блендером. Намазывать на хлеб или гренки.

Источник: YouTube-канал «Простые рецепты Светланы Герасимовой»