Делаем вкусную намазку на хлеб из плавленого сыра: пробиваем с зеленью и чесноком (всегда хочется)

Запомните этот рецепт, он вас спасет не 1 раз. Вкуснейшие брускетты с этой простой и очень вкусной намазкой порадуют вас на завтрак, в случае, если нагрянули гости и даже на праздник.
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Ингредиенты:
- Плавленый сырок – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Укроп
- Соль, перец – по вкусу
- Сливочное масло – 40 г
- Майонез – 2-3 ст.л
Ингредиенты пробить блендером. Намазывать на хлеб или гренки.
Источник: YouTube-канал «Простые рецепты Светланы Герасимовой»