Чипсы из кабачков в духовке - дешевле магазинных в 5 раз

Настоящие чипсы можно приготовить даже из кабачков. Главное, знать технологию. Причем специальную технику для этого покупать не надо - все делается в духовке.

Для приготовления вам понадобятся всего несколько ингредиентов: 1 кабачок, 20 г специй для овощей, 1 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. соли.

Кабачки помойте и нарежьте тонкими кружочками. Затем уложите их на противень, сбрызните маслом, посолите и добавьте специи.

Запекайте в духовке 40 минут при температуре 100 градусов.

Кстати, такие чипсы будут дешевле магазинных раз в пять.

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