Готовим вкусный салат с макаронами: ходовой рецепт — плюс помидоры, крабовые палочки, огурцы маринованные

Салат. Фото: соцсети

Вы не устанете его делать каждый день.

Очень простой и вкусный салатик станет для вас ходовым. Не надоедает, с доступными и вкусными ингредиентами.

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Ингредиенты:

  • Макароны вареные - 1 чашка
  • Помидоры - 2 штуки
  • Огурцы маринованные - 4-6 штук
  • Крабовые палочки - 4-6 штук
  • Зелень
  • Майонез - 2 столовые ложки
  • Сок лимона - 1 столовая ложка
  • Чеснок - 1 зубчик

Макароны сварить в подсоленной воде. Все ингредиенты взять в приблизительно равных пропорциях, но макарон немного больше.

Майонез смешать с лимонным соком и чесноком. Заправить ингредиенты получившимся соусом. По желанию нашинковать лук и ввести в состав.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».

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