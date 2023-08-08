Готовим вкусный салат с макаронами: ходовой рецепт — плюс помидоры, крабовые палочки, огурцы маринованные

Очень простой и вкусный салатик станет для вас ходовым. Не надоедает, с доступными и вкусными ингредиентами.
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Ингредиенты:
- Макароны вареные - 1 чашка
- Помидоры - 2 штуки
- Огурцы маринованные - 4-6 штук
- Крабовые палочки - 4-6 штук
- Зелень
- Майонез - 2 столовые ложки
- Сок лимона - 1 столовая ложка
- Чеснок - 1 зубчик
Макароны сварить в подсоленной воде. Все ингредиенты взять в приблизительно равных пропорциях, но макарон немного больше.
Майонез смешать с лимонным соком и чесноком. Заправить ингредиенты получившимся соусом. По желанию нашинковать лук и ввести в состав.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».