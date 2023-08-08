Готовим вкусный салат с макаронами: ходовой рецепт — плюс помидоры, крабовые палочки, огурцы маринованные

Макароны сварить в подсоленной воде. Все ингредиенты взять в приблизительно равных пропорциях, но макарон немного больше.

Майонез смешать с лимонным соком и чесноком. Заправить ингредиенты получившимся соусом. По желанию нашинковать лук и ввести в состав.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».