Котлеты из кабачков с сыром в духовке - никакого мяса, а так и не скажешь

Котлеты могут быть не только из мяса, но и с кабачками. Причем приготовить это блюдо можно так, что не сразу и не отличишь на вкус.
Возьмите 1 кабачок, 1 яйцо, 4 веточки петрушки, 4 пера зеленого лука, 60 г твердого сыра, 1/3 стакана панировочных сухарей, 1,5 ст.л. муки, специи.
Кабачок потрите на терке и отожмите жидкость. Добавьте тертый сыр и остальные ингредиенты, кроме муки.
Далее формируем котлеты, обваливаем в муке и отправляем в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.
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