Огурцы с горчицей без сахара на зиму — рассол кипятим две минуты

Огурцы можно быстро замариновать в горчице, нужно лишь правильно распределить пропорции. Для приготовления вам понадобятся 3 кг огурцов, 50 г чеснока, 1 ст.л. зерен горчицы, 1 ст.л. семян укропа, 100 мл яблочного уксуса, 3 ст.л. соли, 2 л воды.

Перед готовкой замочите огурцы в холодной воде на три часа. В это время в банку положите крупно нарезанный чеснок. Затем отправьте огурцы. Залейте до верха кипятком и доведите до полного остывания.

Перелейте рассол в кастрюлю, добавьте зерна горчицы, семена укропа и соль. Прокипятите две минуты и добавьте уксус.

Разлейте рассол обратно по банкам, зарывайте и убирайте.

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