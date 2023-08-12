Сливовый чатни и другие рецепты недели

Сливовый чатни
Потрясающий острый кисло-сладкий соус в индийском стиле к мясу и птице.
НАДО (на 3 банки по ~0,5 л): 2 кг слив · 250 г изюма · 500 мл яблочного уксуса · 300 мл белого сухого вина · 2 красные луковицы · 300 г коричневого сахара · 2 ст. ложки тертого имбиря · 1 стручок перца чили · 3 звездочки бадьяна · 1 ч. ложка молотого кориандра · 4 шт. гвоздики · 1 ч. ложка корицы · 1 ч. ложка морской соли · 50 г оливкового масла.
ГОТОВИМ:
1. Сливы моем, режем пополам, удаляем косточки.
2. Лук мелко режем. Из чили вынимаем семена, мелко шинкуем. Имбирь натираем.
3. В разогретом глубоком сотейнике или просто в кастрюле с толстым дном жарим на масле лук и чили до мягкости.
4. Добавляем имбирь, изюм, сахар, соль и все спе-
ции. Заливаем уксусом и вином, тушим на тихом огне под крышкой 30 минут.
5. Добавляем сливы, перемешиваем и томим на тихом огне 2 часа, часто помешивая, чтобы не пригорело. Готовая масса получается густой и тягучей.
6. Раскладываем по простерилизованным банкам и закатываем на зиму.
Куриные ножки со сливами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 2 кг куриных голеней · красные сливы · 4 перца чили · 4 зубчика чеснока · 50 г имбиря · 50 мл соевого соуса · 50 мл оливкового масла · маленький пучок кинзы · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем масло, соевый соус, соль и перец. Выливаем на голени и хорошо перемешиваем.
2. Перекладываем в форму и ставим в духовку на 20 минут при температуре 200 °С.
3. Из чили вынимаем семена и мелко режем. Измельчаем чеснок и имбирь. Посыпаем чили и чесноком голени. Слегка ворошим, переворачиваем голени и возвращаем в духовку на 10 минут.
4. Сливы режем пополам, удаляем косточки.
5. Достаем противень, выкладываем поверх голеней сливы и запекаем еще 15 минут.
6. Подаем с картофелем или рисом, посыпав рубленой кинзой.
Говядина, тушенная со сливами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 600 г говядины · 400 г слив · 1 ч. ложка сушеного розмарина · 1/2 ч. ложки молотой смеси перцев · 1/2 ч. ложки молотого кориандра · 200 мл бульона или воды · 2 ст. ложки растительного масла · маленький пучок кинзы или петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Мясо моем, сушим, режем крупными кусочками.
2. Хорошо разогреваем сковороду с маслом и порциями румяним мясо со всех сторон.
3. Перекладываем мясо в казан или кастрюлю с толстым дном.
4. Сливы моем, избавляем от косточек, режем на половинки или четвертинки, прогреваем на той же сковороде с остатками масла и отправляем в казан. Перемешиваем.
5. Добавляем розмарин, перец, кориандр и соль, бульон или воду.
6. Тушим 2 - 2,5 часа на тихом огне под крышкой.
7. Подаем с рисом, посыпав рубленой кинзой или петрушкой.
Простой пирог со сливами и маком
Фото: Shutterstock
Если под рукой мака нет, получится просто пирог со сливами.
НАДО (на 8 порций): 120 г сливочного масла · 150 г сахара · 2 яйца · 350 г муки · 10 г разрыхлителя · щепотка соли · 250 мл молока · 100 г мака · 10 крупных слив · 1 ст. ложка сахарной пудры для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Размягченное сливочное масло растираем с сахаром. Добавляем яйца и взбиваем миксером.
2. Добавляем молоко, перемешиваем.
3. Просеиваем в миску муку, добавляем разрыхлитель, соль и тщательно перемешиваем.
4. Всыпаем мак, перемешиваем.
5. Сливы режем пополам, удаляем косточки.
6. Форму (диаметр ~28 см) смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой (можно выложить пергаментом). Выливаем тесто и сверху выкладываем половинки слив срезами вверх, несильно вдавливая.
7. Выпекаем 50 минут при температуре 180 °С. Готовность проверяем зубочисткой (втыкаем в тесто, а не в сливы).
8. Даем немного остыть, посыпаем сахарной пудрой и подаем.