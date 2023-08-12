Сливовый чатни и другие рецепты недели

Сливовый чатни

Потрясающий острый кисло-сладкий соус в индийском стиле к мясу и птице.

НАДО (на 3 банки по ~0,5 л): 2 кг слив · 250 г изюма · 500 мл яблочного уксуса · 300 мл белого сухого вина · 2 красные луковицы · 300 г коричневого сахара · 2 ст. ложки тертого имбиря · 1 стручок перца чили · 3 звездочки бадьяна · 1 ч. ложка молотого кориандра · 4 шт. гвоздики · 1 ч. ложка корицы · 1 ч. ложка морской соли · 50 г оливкового масла.

ГОТОВИМ:

1. Сливы моем, режем пополам, удаляем косточки.

2. Лук мелко режем. Из чили вынимаем семена, мелко шинкуем. Имбирь натираем.

3. В разогретом глубоком сотейнике или просто в кастрюле с толстым дном жарим на масле лук и чили до мягкости.

4. Добавляем имбирь, изюм, сахар, соль и все спе-

ции. Заливаем уксусом и вином, тушим на тихом огне под крышкой 30 минут.

5. Добавляем сливы, перемешиваем и томим на тихом огне 2 часа, часто помешивая, чтобы не пригорело. Готовая масса получается густой и тягучей.

6. Раскладываем по простерилизованным банкам и закатываем на зиму.

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