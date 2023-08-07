Нужно всего три ингредиента: как приготовить молочный кисель для малыша — даже капризный в еде ребенок потребует добавки

Готовим: 1. В стакане с охлажденной, кипяченой водой развести крахмал. 2. Молоко довести до кипения и влить в него разведенный крахмал. Добавить ложку сахара и варить все вместе 7-10 минут, постоянно помешивая молочный кисель, чтобы он не пригорал и не образовывались комочки 3. Готовый кисель снять с плиты и добавить щепотку ванили. Перед подачей молочный кисель нужно остудить.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»