Взбили сливки с яйцами: Белькович показал быстрый рецепт мороженого

Ингредиенты:

Авокадо 3 шт. (240 р.)

Сливки 33% 300 мл (137 р.)

Яйца (желтки) 2 шт. (20 р.)

Сахар 100 г (5 р.)

Шоколад 20 г (18 р.)

Итого: 9 порций мороженого (900 г) = 420 р., 1 порция мороженого (100 г) = 47 р.

Приготовление:

Два желтка взбить с сахаром до увеличения в объёме и полного растворения сахара.

Сливки перелить в сотейник и довести до кипения. Влить сливки к взбитым желткам, одновременно медленно перемешивая.

Перелить обратно в сотейник и довести до кипения постоянно помешивая, пока заварной крем не станет плотнее. Накрыть пищевой плёнкой и отправить в холодильник до полного остывания.

Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и с помощью ложки вытащить мякоть авокадо отделив от кожицы. Мякоть с небольшим количеством крема перебить в куттере, затем перелить весь крем и перебить всю массу с авокадо.

Перелить массу в форму, накрыть пергаментом, накрыть пищевой плёнкой и отправить в морозилку до полного застывания (несколько часов) сливочно – авокадной массы.

Переложить в креманки по два шарика мороженого и посыпать тёртым шоколадом.

Приятного аппетита!

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