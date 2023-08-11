Взбили сливки с яйцами: Белькович показал быстрый рецепт мороженого

Ингредиенты:
- Авокадо 3 шт. (240 р.)
- Сливки 33% 300 мл (137 р.)
- Яйца (желтки) 2 шт. (20 р.)
- Сахар 100 г (5 р.)
- Шоколад 20 г (18 р.)
- Итого: 9 порций мороженого (900 г) = 420 р., 1 порция мороженого (100 г) = 47 р.
Приготовление:
Два желтка взбить с сахаром до увеличения в объёме и полного растворения сахара.
Сливки перелить в сотейник и довести до кипения. Влить сливки к взбитым желткам, одновременно медленно перемешивая.
Перелить обратно в сотейник и довести до кипения постоянно помешивая, пока заварной крем не станет плотнее. Накрыть пищевой плёнкой и отправить в холодильник до полного остывания.
Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и с помощью ложки вытащить мякоть авокадо отделив от кожицы. Мякоть с небольшим количеством крема перебить в куттере, затем перелить весь крем и перебить всю массу с авокадо.
Перелить массу в форму, накрыть пергаментом, накрыть пищевой плёнкой и отправить в морозилку до полного застывания (несколько часов) сливочно – авокадной массы.
Переложить в креманки по два шарика мороженого и посыпать тёртым шоколадом.
Приятного аппетита!
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