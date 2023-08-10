Свиные ребра с маринадом из кетчупа на мангале от Бельковича

Свиные ребра. Фото: СТС

У Александра Бельковича ушло на шесть порций 546 рублей.

Ингредиенты:

  • Ребра свиные 1 кг 200 г (360 р.)  
  • Редис 500 г (65 р.)
  • Апельсин 1 шт. (22 р.)
  • Кетчуп Чили со специями 150 г (50 р.)
  • Мед 1 ст. ложка (12 р.)
  • Сливочное масло 50 г (37 р.)
  • Соль
  • Перец
  • Итого: 6 порций = 546 р., 1 порция = 91 р.

Приготовление:

На ребрах поддеть ложкой (вилкой, ножом) пленки и удалить их. Реберные ленты разделить на 6 равных частей.

Совет от шефа: «Выбирайте жирные ребра, блюдо получится сочнее и вкуснее».

Маринад: смешать кетчуп чили, мед и свежевыжатый апельсиновый сок.

Каждую часть ребер посолить с двух сторон и обмазать маринадом, оставить мариноваться на 5 минут.

На раскаленные угли поставить решетку и выложить маринованные ребра (оставшийся маринад пригодится позже), обжарить с двух сторон до колера.

Завернуть ребра в двухслойную фольгу и отправить на решетку, томить 15 минут на слабых углях, затем перевернуть сверток с ребрами на другую сторону и томить еще 15 минут.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Ребра получатся идеально вкусные, сочные и мягкие, если их готовить в несколько этапов: обжарить до корочки, затем томить в фольге и еще раз обжарить на углях».

Переложить томленные ребра из фольги обратно на решетку, смазать оставшимся маринадом, обдать ребра жаром с каждой стороны по 1 минуте.

Редиску вместе с хвостиками разрезать пополам, переложить на решетку и слегка подпечь на углях. Переложить в миску, посолить и поперчить по вкусу и добавить кусочек сливочного масла.

Переложить на доску ребра и подавать с обжаренной редиской.

Приятного аппетита!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также