Свиные ребра с маринадом из кетчупа на мангале от Бельковича

Ингредиенты:
- Ребра свиные 1 кг 200 г (360 р.)
- Редис 500 г (65 р.)
- Апельсин 1 шт. (22 р.)
- Кетчуп Чили со специями 150 г (50 р.)
- Мед 1 ст. ложка (12 р.)
- Сливочное масло 50 г (37 р.)
- Соль
- Перец
- Итого: 6 порций = 546 р., 1 порция = 91 р.
Приготовление:
На ребрах поддеть ложкой (вилкой, ножом) пленки и удалить их. Реберные ленты разделить на 6 равных частей.
Совет от шефа: «Выбирайте жирные ребра, блюдо получится сочнее и вкуснее».
Маринад: смешать кетчуп чили, мед и свежевыжатый апельсиновый сок.
Каждую часть ребер посолить с двух сторон и обмазать маринадом, оставить мариноваться на 5 минут.
На раскаленные угли поставить решетку и выложить маринованные ребра (оставшийся маринад пригодится позже), обжарить с двух сторон до колера.
Завернуть ребра в двухслойную фольгу и отправить на решетку, томить 15 минут на слабых углях, затем перевернуть сверток с ребрами на другую сторону и томить еще 15 минут.
Фото: СТС
Совет от шефа: «Ребра получатся идеально вкусные, сочные и мягкие, если их готовить в несколько этапов: обжарить до корочки, затем томить в фольге и еще раз обжарить на углях».
Переложить томленные ребра из фольги обратно на решетку, смазать оставшимся маринадом, обдать ребра жаром с каждой стороны по 1 минуте.
Редиску вместе с хвостиками разрезать пополам, переложить на решетку и слегка подпечь на углях. Переложить в миску, посолить и поперчить по вкусу и добавить кусочек сливочного масла.
Переложить на доску ребра и подавать с обжаренной редиской.
Приятного аппетита!
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