Свиные ребра с маринадом из кетчупа на мангале от Бельковича

Совет от шефа: «Ребра получатся идеально вкусные, сочные и мягкие, если их готовить в несколько этапов: обжарить до корочки, затем томить в фольге и еще раз обжарить на углях».

Переложить томленные ребра из фольги обратно на решетку, смазать оставшимся маринадом, обдать ребра жаром с каждой стороны по 1 минуте.

Редиску вместе с хвостиками разрезать пополам, переложить на решетку и слегка подпечь на углях. Переложить в миску, посолить и поперчить по вкусу и добавить кусочек сливочного масла.

Переложить на доску ребра и подавать с обжаренной редиской.

Приятного аппетита!

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