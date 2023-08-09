Тот самый десерт, о котором говорят в Москве - «Мамин любимый цветок»

В упаковке шоколада сделать маленькую дырочку и аккуратно выдавить растопленный шоколад в стаканчики одновременно поворачивая их, так чтобы дно и стенки покрылись ровным слоем шоколадом. Отправить стаканчики в морозилку до полного застывания.

Холодные сливки взбить погружным блендером с венчиками до загустения.

Во взбитые сливки добавить маскарпоне и взбить миксером до увеличения в объеме и однородной консистенции. Затем добавить сахарную пудру и перемешать венчиками, переложить в кондитерский пакет и отрезать кончик.

Каждое печенье разделить на две части и убрать белую начинку, перебить печенье в куттере до мелкой крошки, похожую на «землю» для цветка.