Тот самый десерт, о котором говорят в Москве - «Мамин любимый цветок»

Ингредиенты:
- Горький шоколад 90 г (80 р.)
- Печенье шоколадное с кремовой начинкой 10 шт. 95 г (79 р.)
- Маскарпоне 200 г (152 р.)
- Сливки 35% 70 мл (36 р.)
- Сахарная пудра 2 ст. ложка (12 р.)
- Красная смородина 15 г (36 р.)
- Мята 1 веточка (2 р.)
- Ромашка садовая
- Вам понадобятся кофейные стаканчики бумажные или пластиковые с гладкими стенками
- Итого: 2 десерта = 397 р., «Мамин любимый цветок» = 198 р.
Приготовление:
Шоколад в упаковке растопить в горячей воде.
Совет от шефа: «Нужен шоколад в полиэтиленовой упаковке, так будет удобнее растапливать и выливать жидкий шоколад в стаканчики».
Фото: СТС
В упаковке шоколада сделать маленькую дырочку и аккуратно выдавить растопленный шоколад в стаканчики одновременно поворачивая их, так чтобы дно и стенки покрылись ровным слоем шоколадом. Отправить стаканчики в морозилку до полного застывания.
Холодные сливки взбить погружным блендером с венчиками до загустения.
Во взбитые сливки добавить маскарпоне и взбить миксером до увеличения в объеме и однородной консистенции. Затем добавить сахарную пудру и перемешать венчиками, переложить в кондитерский пакет и отрезать кончик.
Каждое печенье разделить на две части и убрать белую начинку, перебить печенье в куттере до мелкой крошки, похожую на «землю» для цветка.
Фото: СТС
От застывшего шоколада оторвать стенки стаканчиков, так чтобы остались горшочки из шоколада.
Выдавить в каждый горшочек немного крема, положить ягоды и покрыть еще слоем крема. Посыпать сверху крошкой из печенья «землей».
Украсить: в один горшочек воткнуть веточку мяты, а во второй садовый цветок.
Поставить каждый цветок на декоративные плоские тарелки и изящно уронить (толкнуть) горшочки.
Приятного аппетита!
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