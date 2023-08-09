Тот самый десерт, о котором говорят в Москве - «Мамин любимый цветок»

Десерт. Фото: СТС

Александр Белькович показал рецепт.

Ингредиенты:

  • Горький шоколад 90 г (80 р.)
  • Печенье шоколадное с кремовой начинкой 10 шт. 95 г (79 р.)
  • Маскарпоне 200 г (152 р.)
  • Сливки 35% 70 мл (36 р.)
  • Сахарная пудра 2 ст. ложка (12 р.)
  • Красная смородина 15 г (36 р.)
  • Мята 1 веточка (2 р.)
  • Ромашка садовая
  • Вам понадобятся кофейные стаканчики бумажные или пластиковые с гладкими стенками
  • Итого: 2 десерта = 397 р., «Мамин любимый цветок» = 198 р.

Приготовление:

Шоколад в упаковке растопить в горячей воде.

Совет от шефа: «Нужен шоколад в полиэтиленовой упаковке, так будет удобнее растапливать и выливать жидкий шоколад в стаканчики».

Фото: СТС

В упаковке шоколада сделать маленькую дырочку и аккуратно выдавить растопленный шоколад в стаканчики одновременно поворачивая их, так чтобы дно и стенки покрылись ровным слоем шоколадом. Отправить стаканчики в морозилку до полного застывания.

Холодные сливки взбить погружным блендером с венчиками до загустения.

Во взбитые сливки добавить маскарпоне и взбить миксером до увеличения в объеме и однородной консистенции. Затем добавить сахарную пудру и перемешать венчиками, переложить в кондитерский пакет и отрезать кончик.

Каждое печенье разделить на две части и убрать белую начинку, перебить печенье в куттере до мелкой крошки, похожую на «землю» для цветка.

Фото: СТС

От застывшего шоколада оторвать стенки стаканчиков, так чтобы остались горшочки из шоколада.

Выдавить в каждый горшочек немного крема, положить ягоды и покрыть еще слоем крема. Посыпать сверху крошкой из печенья «землей».

Украсить: в один горшочек воткнуть веточку мяты, а во второй садовый цветок.

Поставить каждый цветок на декоративные плоские тарелки и изящно уронить (толкнуть) горшочки.

Приятного аппетита!

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