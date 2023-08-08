Всего 6 минут! Крабовый салат с авокадо - гости упадут в обморок

Ингредиенты:
- Авокадо 1 шт. (80 р.)
- Крабовые палочки 80 г (75 р.)
- Редис 30 г (9 р.)
- Огурец среднеплодный 70 г (10 р.)
- Черри помидоры 40 г (32 р.)
- Йогурт натуральный густой 1 ст. ложка (7 р.)
- Соус Чили сладкий 1 ч. ложка (3 р.)
- Лимон (сок) 1/3 шт. (5 р.)
- Кунжут черный 1 г (1 р.)
- Оливковое масло 20 мл (16 р.)
- Соль
- Перец
- Микрозелень
- Итого: 2 порции = 238 р., 1 порция = 119 р.
Приготовление:
Крабовые палочки порвать на волокна и отправить в миску.
Огурец очистить экономкой, нарезать тонкой соломкой и отправить к крабовым волокнам.
Редис нарезать полукольцами, черри дольками и отправить к крабу.
Добавить соус чили и йогурт, перемешать.
Авокадо разрезать на две части, вытащить косточку и с помощью ложки немного углубить середину, а затем отделить от кожицы и вытащить мякоть, чтобы получилась «лодочка». То же самое проделать со второй половиной авокадо. Остатки мякоти нарезать и отправить в салат.
Фото: СТС
Взбрызнуть соком лимона обе половинки, поперчить и посолить.
Совет от шефа: «Половинки авокадо надо взбрызнуть лимонным соком, тогда они не потемнеют».
Визуально разделить начинку на 4 части, на две порционные тарелки выложить по 1 части салата, на салат выложить по половинке авокадо, затем выложить в каждую половинку оставшуюся начинку.
Посыпать черным кунжутом, украсить микрозеленью, салат полить вокруг тонкой струйкой оливкового масла и поперчить.
Приятного аппетита!
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