Всего 6 минут! Крабовый салат с авокадо - гости упадут в обморок

Ингредиенты:

Авокадо 1 шт. (80 р.)

Крабовые палочки 80 г (75 р.)

Редис 30 г (9 р.)

Огурец среднеплодный 70 г (10 р.)

Черри помидоры 40 г (32 р.)

Йогурт натуральный густой 1 ст. ложка (7 р.)

Соус Чили сладкий 1 ч. ложка (3 р.)

Лимон (сок) 1/3 шт. (5 р.)

Кунжут черный 1 г (1 р.)

Оливковое масло 20 мл (16 р.)

Соль

Перец

Микрозелень

Итого: 2 порции = 238 р., 1 порция = 119 р.

Приготовление:

Крабовые палочки порвать на волокна и отправить в миску.

Огурец очистить экономкой, нарезать тонкой соломкой и отправить к крабовым волокнам.

Редис нарезать полукольцами, черри дольками и отправить к крабу.

Добавить соус чили и йогурт, перемешать.

Авокадо разрезать на две части, вытащить косточку и с помощью ложки немного углубить середину, а затем отделить от кожицы и вытащить мякоть, чтобы получилась «лодочка». То же самое проделать со второй половиной авокадо. Остатки мякоти нарезать и отправить в салат.