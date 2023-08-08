Всего 6 минут! Крабовый салат с авокадо - гости упадут в обморок

Салат. Фото: СТС

Александр Белькович потратил на две порции всего 238 рублей.

Ингредиенты:

  • Авокадо 1 шт. (80 р.)
  • Крабовые палочки 80 г (75 р.)
  • Редис 30 г (9 р.)
  • Огурец среднеплодный 70 г (10 р.)
  • Черри помидоры 40 г (32 р.)
  • Йогурт натуральный густой 1 ст. ложка (7 р.)
  • Соус Чили сладкий 1 ч. ложка (3 р.)
  • Лимон (сок) 1/3 шт. (5 р.)
  • Кунжут черный 1 г (1 р.)
  • Оливковое масло 20 мл (16 р.)  
  • Соль
  • Перец
  • Микрозелень
  • Итого: 2 порции = 238 р., 1 порция = 119 р.

Приготовление:

Крабовые палочки порвать на волокна и отправить в миску.

Огурец очистить экономкой, нарезать тонкой соломкой и отправить к крабовым волокнам.

Редис нарезать полукольцами, черри дольками и отправить к крабу.

Добавить соус чили и йогурт, перемешать.

Авокадо разрезать на две части, вытащить косточку и с помощью ложки немного углубить середину, а затем отделить от кожицы и вытащить мякоть, чтобы получилась «лодочка». То же самое проделать со второй половиной авокадо. Остатки мякоти нарезать и отправить в салат.

Фото: СТС

Взбрызнуть соком лимона обе половинки, поперчить и посолить.

Совет от шефа: «Половинки авокадо надо взбрызнуть лимонным соком, тогда они не потемнеют».

Визуально разделить начинку на 4 части, на две порционные тарелки выложить по 1 части салата, на салат выложить по половинке авокадо, затем выложить в каждую половинку оставшуюся начинку.

Посыпать черным кунжутом, украсить микрозеленью, салат полить вокруг тонкой струйкой оливкового масла и поперчить.

Приятного аппетита!

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