Готовим для маленьких гурманов: рецепт нежнейшего суфле из куриной грудки с рисом и молоком на пару

Готовим: 1. Отварную куриную грудку разделать на кусочки и выложить в емкость для блендера. Сделать пюре. 2. Из одной столовой ложки риса и молока сварить мягкую рисовую кашу. Затем готовую рисовую кашу добавить к куриному пюре. Все перемешать блендером. Добавить желток и растопленное сливочное масло. Перемешать ложкой. 3. Белок взбить отдельно в густую пену. Добавить белковую пену к куриному пюре и перемешать. 4. Выложить куриное суфле в формочку (или в несколько маленьких формочек), предварительно смазав ее сливочным маслом. Готовить суфле из курицы для детей на пару 20-25 минут.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»