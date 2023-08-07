Как из обычных макарон приготовить изысканное блюдо: рецепт вкуснейших фаршированных «ракушек» с соусом бешамель

Порадовать своих близких достаточно просто. Попробуйте приготовить для семьи на ужин не просто макароны с фаршем, а фаршированные «ракушки» с соусом бешамель. От этого блюда вряд ли откажутся даже избалованные и привередливые дети.

Ингредиенты: макаронные изделия «ракушки» – 500 г, фарш свинина и говядина – 350 г, сыр пармезан – 100 г, лук репчатый – 60 г, зелень – 15 г, перец черный молотый, соль – по вкусу, оливковое масло – 4 ст.л., готовый соус бешамель – 1200 мл.

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