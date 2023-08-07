Как из обычных макарон приготовить изысканное блюдо: рецепт вкуснейших фаршированных «ракушек» с соусом бешамель

Порадовать своих близких достаточно просто. Попробуйте приготовить для семьи на ужин не просто макароны с фаршем, а фаршированные «ракушки» с соусом бешамель. От этого блюда вряд ли откажутся даже избалованные и привередливые дети.
Ингредиенты: макаронные изделия «ракушки» – 500 г, фарш свинина и говядина – 350 г, сыр пармезан – 100 г, лук репчатый – 60 г, зелень – 15 г, перец черный молотый, соль – по вкусу, оливковое масло – 4 ст.л., готовый соус бешамель – 1200 мл.
Готовим: 1. В кипящей, чуть подсоленной воде + 2-3 столовых ложки растительного масла, отварить ракушки, затем слить в дуршлаг и дать остыть. Мясной фарш смешать с мелко нарезанным и слегка обжаренным луком, рубленой зеленью. Посолить, поперчить, добавить 50 г соуса бешамель и скатать небольшие шарики, подходящие по размеру к ракушкам. 2. Готовые, остывшие «ракушки» начинить подготовленным фаршем и выложить в форму для запекания или глубокий противень. Залить соусом бешамель и запекать в хорошо разогретой духовке при 180 градусах в течении 20-25 мин.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»