Готовим кабачковый паштет с зеленью: вкуснее ничего не ели (лучшая намазка на хлеб)

Нереально вкусный паштет можно приготовить из кабачков с зеленью. Вы не захотите никакого мяса, когда попробуете эту намазку.
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Ингредиенты:
- Кабачок - 250-300 г
- Морковка - 100 г
- Лук - 100 г
- Масло подсолнечное без запаха (для жарки) - 1 ст.л.
- Соль/перец - по вкусу
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Петрушка - пучок
- Оливковое/кокосовое масло ( в состав) - 40 г
Кабачок и морковку натереть, лук нашинковать. Поджарить лук до прозрачности.
Добавить морковку, перемешать, тушить 5 минут. Затем выложить кабачок и протушить вместе еще 15 минут.
Чеснок выдавить через пресс, добавить в овощи, посолить, поперчить, размешать.
Положить овощи, пучок петрушки и масло в блендер, обработать до однородного состояния паштета.
Отправить в холодильник на 2 часа или на всю ночь.
Источник: Telegram-канал «Сытная порция».