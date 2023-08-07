Готовим кабачковый паштет с зеленью: вкуснее ничего не ели (лучшая намазка на хлеб)

Кабачковый паштет с зеленью. Фото: соцсети

Рецепт простой и очень вкусный.

Нереально вкусный паштет можно приготовить из кабачков с зеленью. Вы не захотите никакого мяса, когда попробуете эту намазку.

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Ингредиенты:

  • Кабачок -  250-300 г
  • Морковка -  100 г
  • Лук - 100 г
  • Масло подсолнечное без запаха (для жарки) - 1 ст.л.
  • Соль/перец - по вкусу
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Петрушка - пучок
  • Оливковое/кокосовое масло ( в состав) - 40 г

Кабачок и морковку натереть, лук нашинковать. Поджарить лук до прозрачности.

Добавить морковку, перемешать, тушить 5 минут. Затем выложить кабачок и протушить вместе еще 15 минут.

Чеснок выдавить через пресс, добавить в овощи, посолить, поперчить, размешать.

Положить овощи, пучок петрушки и масло в блендер, обработать до однородного состояния паштета.

Отправить в холодильник на 2 часа или на всю ночь.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».

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