Готовим кабачковый паштет с зеленью: вкуснее ничего не ели (лучшая намазка на хлеб)

Нереально вкусный паштет можно приготовить из кабачков с зеленью. Вы не захотите никакого мяса, когда попробуете эту намазку.

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Ингредиенты:

Кабачок - 250-300 г

Морковка - 100 г

Лук - 100 г

Масло подсолнечное без запаха (для жарки) - 1 ст.л.

Соль/перец - по вкусу

Чеснок - 1-2 зубчика

Петрушка - пучок

Оливковое/кокосовое масло ( в состав) - 40 г

Кабачок и морковку натереть, лук нашинковать. Поджарить лук до прозрачности.

Добавить морковку, перемешать, тушить 5 минут. Затем выложить кабачок и протушить вместе еще 15 минут.

Чеснок выдавить через пресс, добавить в овощи, посолить, поперчить, размешать.

Положить овощи, пучок петрушки и масло в блендер, обработать до однородного состояния паштета.

Отправить в холодильник на 2 часа или на всю ночь.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».