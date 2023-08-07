Обожаем этот салат — «Ела и худела»: даже на ночь не стыдно (пекинская капуста, кукуруза, яйца)

Обязательно попробуйте салатик «Ела и худела» с пекинской капустой. Он очень вкусный, быстрый, простой и низкокалорийный. Даже на ночь его кушать не стыдно, у вас не возникнет ощущения тяжести в животе.

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Ингредиенты: пекинская капуста, консервированный тунец, кукуруза консервированная сладка, вареные яйца. Для приготовления соуса: 2 столовые ложки сметаны низкой жирности, 1/2 столовой ложки горчицы, 1/2 столовой ложки меда, соль.

Шинкуем капусту, варим яйца, остужаем и рубим на кусочки, вилкой разминаем консервированного тунца, выкладываем из баночки кукурузу. Все смешиваем.

Делаем соус из сметаны низкой жирности, горчицы и меда. Заправляем салатик, если нужно, подсаливаем.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».