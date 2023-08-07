Давно просили рецепт заготовки «Манжо» из СССР: баклажаны, помидоры, перчик, морковка (как же вкусно)

Зимний салат «Манжо» знаком многим со времен СССР. Он очень простой в исполнении и нереально вкусный. Исчезнет со стола в два счета!

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Ингредиенты: помидоры - 3 килограмма, баклажаны - 2 килограмма, перец болгарский - 2 килограмма, лук репчатый - 1 килограмм, морковка - 300 граммов, чеснок - 1 головка, масло подсолнечное без запаха - 200 граммов, столовый уксус 9% - 100 миллилитров, соль поваренная пищевая крупная (не йодированная) - по вкусу, сахарный песок - 100 граммов, перец черный молотый - 0,5 чайной ложки, перец чили - 1/5 стручка.

Помидоры нужно прокрутить через мясорубку, баклажаны измельчить ножом в виде небольших кубиков, перец и лук изрубить в виде соломки.

Прокрутить через мясорубку перец чили, морковку, чеснок. Все овощи смешать.

Потом всыпать сахарный песок, соль, уксус, перец и влить нужное количество подсолнечного масла масло. Поставить на плиту, когда закипит, потушить еще 40 минут.

Разместить закуску в сухие стерильные баночки, закатать крышками.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».