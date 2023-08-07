Готовим вкуснейшую лазанью из кабачков: теста - ноль, немного фарша, помидор слоями (простой рецепт)

Очень вкусную лазанью можно приготовить без теста, сделав основу на низкокалорийных и аппетитных кабачках.

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Ингредиенты:

Кабачок - 1 шт.

Фарш - 500 гр.

Помидоры - 200 гр.

Лук

Чеснок

Сыр

Лук и чеснок обжарить на сковороде, добавить фарш, жарить до готовности, положить тертые томаты, приправы, соль. Тушить минут 10. Кабачки нарезать тонкими ломтиками вдоль овоща.

Уложить в кулинарную форму или в глубокий противень слоями: кабачки, фарш, сыр. Последний слой сделать из кабачков, смазать растительным маслом и посыпать сыром. Солить слои по вкусу.

Накрыть фольгой, поставить в духовку на 40 минут при 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».