Вкусная капуста по-корейски: едим все лето, не надоедает (делается за 5 минут)

Вкусная капуста по-корейски. Фото: соцсети

Эта закуска никогда не залеживается на столе.

Капуста по-корейски - это нереальная закуска за сущие копейки. Готовить ее невероятно просто и быстро. Такая вкуснотища не залежится у вас в холодильнике, можете поверить.

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Ингредиенты:

  • Капуста - 1/2 крупного кочана
  • Морковь - 1 штука
  • Чеснок - 4-5 зубчиков
  • Кориандр - по вкусу
  • Перец горошком - по вкусу
  • Масло растительное - 5 столовых ложек
  • Уксус 9 % - 1 столовая ложка
  • Соль - по вкусу
  • Зелень - по желанию

Капусту нарезать на кубики, добавить натертую морковь, чеснок и зелень, перец, кориандр.

Масло нагреть, влить в него уксус и заправить этим соусом закуску, посолить, перемешать.

Готовую капусту поставить в холодильник на 2 часа.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».

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