Вкусная капуста по-корейски: едим все лето, не надоедает (делается за 5 минут)

Капуста по-корейски - это нереальная закуска за сущие копейки. Готовить ее невероятно просто и быстро. Такая вкуснотища не залежится у вас в холодильнике, можете поверить.
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Ингредиенты:
- Капуста - 1/2 крупного кочана
- Морковь - 1 штука
- Чеснок - 4-5 зубчиков
- Кориандр - по вкусу
- Перец горошком - по вкусу
- Масло растительное - 5 столовых ложек
- Уксус 9 % - 1 столовая ложка
- Соль - по вкусу
- Зелень - по желанию
Капусту нарезать на кубики, добавить натертую морковь, чеснок и зелень, перец, кориандр.
Масло нагреть, влить в него уксус и заправить этим соусом закуску, посолить, перемешать.
Готовую капусту поставить в холодильник на 2 часа.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».