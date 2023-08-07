Вкусная капуста по-корейски: едим все лето, не надоедает (делается за 5 минут)

Капуста по-корейски - это нереальная закуска за сущие копейки. Готовить ее невероятно просто и быстро. Такая вкуснотища не залежится у вас в холодильнике, можете поверить.

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Ингредиенты:

Капуста - 1/2 крупного кочана

Морковь - 1 штука

Чеснок - 4-5 зубчиков

Кориандр - по вкусу

Перец горошком - по вкусу

Масло растительное - 5 столовых ложек

Уксус 9 % - 1 столовая ложка

Соль - по вкусу

Зелень - по желанию

Капусту нарезать на кубики, добавить натертую морковь, чеснок и зелень, перец, кориандр.

Масло нагреть, влить в него уксус и заправить этим соусом закуску, посолить, перемешать.

Готовую капусту поставить в холодильник на 2 часа.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».