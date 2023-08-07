Новый салат с баклажанами и огурцом со сметаной: вкуснее мяса, хит Интернета (делается быстро)

Новый салат с баклажанами. Фото: соцсети

Эту закуску вы будете готовить через день, пока идет сезон овощей.

В сезон вкусных и сочных баклажанов этот  салат станет самым любимым на вашем столе. Никакого мяса, никакой выпечки и других калорийных продуктов вы с ним не захотите.

Закуска готовится быстро и просто, справится даже ребенок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты:

  • Баклажаны
  • Помидоры
  • Огурец
  • Укроп
  • Чеснок
  • Соль
  • Сметана
  • Масло растительное

Баклажаны порезать, посолить и обжарить на масле до золотистой корочки.

Огурец натереть на крупной терке, добавить нашинкованный укроп, выдавленный через пресс чеснок, заправить все сметаной и размешать.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».

Читайте также