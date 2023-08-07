Новый салат с баклажанами и огурцом со сметаной: вкуснее мяса, хит Интернета (делается быстро)

В сезон вкусных и сочных баклажанов этот салат станет самым любимым на вашем столе. Никакого мяса, никакой выпечки и других калорийных продуктов вы с ним не захотите.
Закуска готовится быстро и просто, справится даже ребенок.
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Ингредиенты:
- Баклажаны
- Помидоры
- Огурец
- Укроп
- Чеснок
- Соль
- Сметана
- Масло растительное
Баклажаны порезать, посолить и обжарить на масле до золотистой корочки.
Огурец натереть на крупной терке, добавить нашинкованный укроп, выдавленный через пресс чеснок, заправить все сметаной и размешать.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».