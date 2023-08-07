Кимчи быстрого приготовления: нереальная корейская закуска из 1 вилка пекинской капусты

Пожалуй, нет вкуснее корейской закуски, чем их традиционное кимчи. Остренькая ароматная закуска моментально вызывает аппетит и активизирует слюноотделение. Остановиться перед ней очень трудно! К счастью, в ней совсем мало калорий.
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Этот метод позволяет приготовить из 1 вилка пекинской капусты много вкуснятины. Маринуется капуста этим способом очень быстро.
Ингредиенты:
- Капуста пекинская — 1 вилок
- Перец сладкий красный — 1 шт.
- Перец красный жгучий — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчик
- Соль - 2 ст.л.
- Вода - 1 л
Вилок капусты разрезать вдоль на 4 части. Залить холодной кипяченой водой. На 1 литр воды взять 2 ст. ложки крупной соли.
На капусту поставить гнет, квасить так 3 дня при комнатной температуре.
Достать капусту из рассола, хорошо промыть под водой. Дать воде стечь, слегка отжать руками и промазать приправой канкучи между листьями.
Как приготовить канкучи. На вилок взять 1 красный сладкий перец, 1 жгучий красный перец, 3 зубчика чеснока, прокрутить через мясорубку и добавить соль.
Убрать в холодильник. Дать настояться. При подаче кимчи порезать соломкой.
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».